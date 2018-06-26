TFF ve TÜFAD'ın zorunlu antrenör eğitimi Denizli'de yapıldı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından gerçekleştirilen Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri, Denizli'de yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerine, Denizli ve çevre illerden futbolcu antrenörleri katıldı. Türk antrenörlerinin gelişim ve bilgilerinin güncellenmesi için 2 yılda bir yapılan programa; TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü, TFF Esenlik Çocuk Koruma Birimi Sorumlusu Gülhan Gündüz ve TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Doç. Dr. Yusuf Köklü de katıldı. TFF tarafından görevlendirilen antrenör eğitimcileri, seminere katılan antrenörlere yazılı ve görsel sunumlarla eğitimler verdi. Seminere katılmayanlara 2020 yılındaki gelişim seminerine kadar TFF tarafından amatör ve profesyonel seviyede çalışma izni verilmeyeceği bildirildi. TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü, küçük alan oyunlarının futboldaki yerini anlattı. Gülhan Gündüz çocuk koruma programı hakkında bilgilendirdi. Doç. Dr. Yusuf Köklü ise, futbol antrenmanı periyotlama konularında eğitim verdi.

TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, seminere katılımın yüksek düzeyde olduğunu belirterek, "Bu zorunlu eğitimler, 56 şubemizde yapılıyor. Son 6 şube daha eğitim yapacak. Antrenörlerimizin yeni bilgilerle güncellenmesi amacıyla bu tür eğitimler veriliyor. TFF eğitimcilerimiz, antrenör arkadaşlarımıza eğitimlerini veriyor. Buradaki eğitimler bilgi güncellemesi adına önemli. Burada amaç Türk antrenörleri ve futbolunun başarı yüzdesinin daha yukarılara çıkarılmasıdır" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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