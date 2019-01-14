Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde tezhip sergisi açıldı.

Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'nde 4 ay tezhip eğitimi alan 42 kursiyerin eserlerinin yer aldığı sergisi Antalya Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve tezhip kursu öğretmeni Musine Koru birlikte kesti.

Açılışta konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, geleneksel Türk İslam el sanatlarının yaşatılmasının ve günümüze aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Sanatın, bir milletin kendini en iyi ifade edebildiği araçlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "Geleneksel el sanatlarımız, tarihimizi, kültürümüzü, kimliğimizi ifade eden, bizi geçmişten günümüze ve hatta geleceğe taşıyan en önemli araçlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu konuda çalışan bütün hocalarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün sertifikalarını alacak kursiyerlerimize de başarılar diliyorum" dedi.

Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'ndeki resim kursuna katılan 12 kursiyerin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi 2 hafta süreyle gezilebilecek.

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