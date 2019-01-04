Tezhip kursu büyük ilgi görüyor

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Aile Merkezleri’nde faaliyet gösteren tezhip kursu ilgi gördü. Kursiyerler yaptıkları ürünler ile aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kursiyerler, milimetrik desenlerin altın tozu ve boyalarla renklendirilmesini büyük bir ustalıkla yerine getiriyor. Çizgi ya da milimetrik alanların boyanması yapılırken eller titremesin diye nefes bile alınmayan bu sanat da tek bir harfin çizimi için bazen aylarca çalışılıyor. Fırçanın bu kadar zarif ve aynı zamanda ölçülü kullanıldığı, haftada bir gün gerçekleşen tezhip kursu yılsonuna kadar devam edecek.

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