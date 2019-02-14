TEV yararına sergi

ANKARA'da sanatsal çalışmalarını sürdüren 5 ressam, Türk Eğitim Vakfı yararına 'Küçük Adımlar Büyük Umutlar' isimli geleneksel resim sergilerini Türk Amerikan Derneği Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdular.

Ankara'da TEV yararına 2005 yılından bu yana düzenli olarak sergi açan, Hamdi Eser, Şule Özbahar, Murat Polat, Demet Yücel ve Sema Yücel Küçük Adımlar Büyük Umutlar' isimli geleneksel resim sergilerini Türk Amerikan Derneği Sanat Galerisi'nde açtı. 6 Mart'a kadar açık olacak olan sergide 40'a yakın eserlerden elde edilecek gelirin TEV'e bağışlanacak.

Sanat sayesinde toplumsal dayanışma ruhunu canlı tutmak, maddi güçleri yetersiz öğrencilere katkı sağlamak amacıyla bu projeyi 2005 yılından bu yana geleneksel olarak sürdürdüklerini söyleyen ressam Murat Polat, ''TEV 1967 yılından günümüze kadar başarılı ama ekonomik koşulları iyi olmayan ailelerin çocuklarına eğitim desteği vermektedir. Bu önemli projenin amacı, sanatın sadece kişisel bir eylem olmadığını göstermek, sanat ve sanatçının duygusal ve toplumsal sorumlulukları olduğunu hatırlatmak. Sanat sayesinde toplumsal dayanışma ruhunu canlı tutmak, maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamak. Bu nedenle sergiden elde edilecek gelirin tamamı TEV'e bağışlanacaktır. Gelecek yıllarda bu projemize yeni sanatçılarımız katılarak projemize katılarak destek verebilirler'' dedi.



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