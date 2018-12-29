'Teşvik Ödülü' Doç. Dr. Nadir Dizge'nin oldu

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Dizge, layık görüldüğü 'Mühendislik Bilimleri Teşvik Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenle sahiplerini buldu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve MEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akdağlı katıldı.

3 farklı kategoride 18 başarılı bilim insanının ödüle layık görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Dizge'nin, 'membran prosesler alanında su kaynaklarının korunması ve evsel-endüstriyel atıksulardan su geri kazanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları' ile Mühendislik Bilimleri Teşvik Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.

Doç. Dr. Dizge, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.



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