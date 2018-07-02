TESTUD Başkanı Yılık: Büyük hedeflere ulaşmak için öncelik nitelikli personel olmalıdır

ANKARA, () - TERMAL Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, termal turizmde gelişen ve gelirini ciddi şekilde artıran ülkelere baktıklarında ilk etapta eğitime yatırım yapıldığını belirterek, “Türkiye’de de öncelikle eğitim üzerinden yola çıkılmalı ve nitelikli termal turizm meslek yüksekokulları açılmalıdır. Büyük hedeflere ulaşmak için öncelik nitelikli personel olmalıdır” dedi.

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık yaptığı açıklamada, Türkiye’de artan termal turizm yatırımları ve yabancı turistleri termal tesislere çekme yolunda yapılan büyük çalışmalar sonucunda sektörün en fazla ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununun en kısa sürede giderilmesinin hayatı önem taşıdığı belirtti.

‘NİTELİKLİ TERMAL TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULLARI AÇILMALIDIR’

Termal kaynaklar açısından dünyanın hatırı sayılan ülkelerinden biri olan Türkiye’de de bu zenginliği etkin şekilde değerlendirmek için çalışmaların hızlandığını anlatan Yılık, şöyle konuştu:

“Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda çok önemli ve inanılmaz bir noktaya geldi. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aştı ve yıllık ciro 100 milyar dolara ulaştı. Üstelik termal turizm, SPA, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin payı medikal turizmin çok daha üzerinde. Ülkeler bu başarıyı, termal alanında verdikleri eğitim ile kazanıyor. Dünya medyasında termal turizm başarısıyla oldukça yer alan ve dernek olarak bizim de yakından takip ettiğimiz İzlanda ve Rusya gibi ülkelere baktığımızda ise, işe eğitimden başladıklarını görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de de öncelikle eğitim üzerinden yola çıkılmalı ve nitelikli termal turizm meslek yüksekokulları açılmalıdır. Büyük hedeflere ulaşmak için öncelik nitelikli personel olmalıdır.”

‘GENÇLERİMİZ İÇİN YENİ BİR İSTİHDAM KAPISI AÇILMIŞ OLUR’

Açılacak termal turizm meslek yüksekokullarında verilecek eğitimin her bakımdan donanımlı olması gerektiğinin altını çizen Yılık, sözlerine şöyle devam etti:

“Her bir öğrenci bu okullardan iyi dil eğitimi almış, doğru masaj tekniklerini bilen, FTR konusunda deneyimli ve tedavi paketleri oluşturabilen, alanında profesyonel bir termal yetkili olarak sahaya hazırlanmalı. Böylece hem toplumumuza yetkin bireyler kazandırabilir hem de termal turizmin ekonomiye desteğini daha da artırabiliriz. Termal potansiyelimizi tam anlamıyla kullanmamızın yanında hizmetimizi de en iyi noktaya ulaştırırsak, Türkiye’yi termal turizmde dünyada öncü bir noktaya getirebiliriz. Bununla beraber gençlerimiz için yepyeni bir istihdam kapısı da açılmış olur. Yeni yapılacak çalışmalar, yeni işbirlikleri için biz TESTUD olarak her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

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