Teşekkür turuna Menderes'ten başladı

YEREL seçimlerinde aday olmama kararını kamuoyu ile paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelerde teşekkür turuna çıktı.

3 dönem sürdürdüğü başkanlık görevindeki başarısında İzmirlilerin verdiği desteğin büyük etkisi olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşların "Bir dönem daha devam" taleplerine "Belediye'de de iş bitmez, devlette de. Önemli olan kıvamında, tadında bırakabilmektir" cevabını verdi. Menderes programı sırasında sırasıyla Ahmetbeyli, Çile, Ataköy, Çamönü, Sancaklı ve Çileme köyleriyle ilçe merkezinde ziyaretlerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçede kurmak istediği tarım ürünleri paketleme tesisiyle ilgili bilgi de verdi. Kocaoğlu, "İzmir'in kalkınmasını, ekonomik olarak büyümesini ve İzmirlilerin gelirlerinin yükselmesini, sofradaki lokmasının büyütülmesini kendime görev edindim. Bu doğrultuda projeler ürettim. Bir meşale yaktıysam, ne mutlu bana" diye konuştu.

İZMİR, ()

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