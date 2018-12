Tescilli güzeller arasından su sızmıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans'ın tescilli güzelleri Perihan Koz ve Melissa Kandemir, defile ve organizasyonlarda birlikte görev yapıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen The Miss Globe 2018 Beauty Pafeont Güzellik Yarışması'nda 'İkinci Runner Up' seçilen Perihan Koz ile Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nda dördüncü olan Melissa Kandemir, güzellikleriyle dikkati çekiyor. Yarışma deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşarak yol gösteren ikili, defile ve organizasyonlarda birlikte görev yapıyor. Bir arada zaman geçirmeyi seven tescilli güzellere manken arkadaşları Gizem Çelik de eşlik ediyor. Katıldıkları güzellik yarışmalarında Türkiye'yi temsil ederek başarıyı yakalayan Koz ve Kandemir dostluklarının her geçen gün büyüdüğünü belirtti. Tescilli güzeller arasına girmek isteyen Gizem Çelik, arkadaşlarından yarışma tecrübelerini öğrenerek kendisini gelecekteki yarışmalara hazırlıyor.

İşlerinin oldukça yoğun olduğunu anlatan Perihan Koz, "Melissa ve Gizem ile uzun zamandır arkadaşız. Birbirimizi çok iyi anlıyor ve tanıyoruz. Zamanımızı birlikte geçirmeyi seviyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI