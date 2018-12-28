Ters Ev'de yeni yıla yeni dekor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev, sezonun son yeniliğini yeni yıl için yaptı. Yıl içinde 3 kez dekor yenileyerek popülaritesini koruyan Ters Ev'in oda dekorasyonları değişti. İşletme sahibi Kaan Karahan, yeni dekor ile yeni yıla gireceklerini söyledi.

Heyecan verici fotoğrafların merkezi, adrenalin yüklü bir gezi olarak adlandırılan Ters Ev'i kurulduğu günden bu yana 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti. İçerisindeki eşyaların dizilişi ve evin mimari yapısı nedeniyle fotoğrafçılar başta olmak üzere yerli yabancı turistler, Ters Ev'i gezip dolaşan başlıca ziyaretçiler oldu.

Ziyaretçilerin Ters Ev'e ilgisini sıcak tutmanın tek yolunun dekorasyon yenilemek olduğunu belirten işletme sahibi Kaan Karahan, "Ters Ev'e gerek ailesi, gerek arkadaşlarıyla gelen ziyaretçilerimiz eşsiz bir fotoğraf deneyimi yaşıyor. Bir defa gelenin tekrar gelmesini sağlamak için dekorasyonumuzu sık sık yenilememiz gerekiyor. Bir yıl içinde 3 kez dekor yeniledim. Ters Ev, 2019 yılına yeni oda dekorlarıyla girecek" dedi. Çekilen fotoğrafların farklı olması için dekorasyonun önemine vurgu yapan Kaan Karahan, evin içini kendisi tasarlıyor.

Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi'nde 300 metrekarelik arazi içine 85 metrekare inşa edilen Ters Ev, açıldığı günden bu yana farklı milletlerden ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Fotoğraf tutkunları başta olmak üzere Ters Ev'in iç mimarisini merek edenler, tesisi görmeye geliyor. Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan Ters Ev hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle dolup taşıyor. Haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatlerinde arasında ziyarete açık olan Ters Ev'in giriş ücreti 15 TL.

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