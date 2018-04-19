TerraCity Teknoloji Festivali başlıyor

ANTALYA, () - TERRACİTY Robot Kulübü Teknoloji Festivali, 21-29 Nisan günlerinde gerçekleştirilecek.

TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü Gözde Hoşten, 21-29 Nisan günleri arasından TerraCity Robot Kulübü Teknoloji Festivali düzenleneceğini söyledi. Festivalin 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceğini belirten Hoşten, 3D yazıcıların nasıl çalıştığı, 3 boyutlu objelerin nasıl tasarlandığına ilişkin uygulamaların yer alacağını ifade etti. 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ilginç ev araç gereçleri, kişisel eşyalar ve hobi malzemeleri gibi tüm objelerin sergi alanında yer alacağına değinen Gözde Hoşten, festivalde ayrıca robot yarışmaları yapılacağını, sanal gerçeklik ve konsept simülasyonu, beyin gücü ve konsantrasyon yarışı arenasının da bulunduğunu ifade etti.

Teknoloji Festivali alanı içerisinde tüm katılımcıların eğlenceli, hareketli fotoğraflar çektirebilecek ve anılarına hareket katabileceğine de değinen Hoşten, "21-29 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Teknoloji Festivalinin bir parçası olmak isteyen, eğlenirken deneyimlemek isteyen tüm Antalyalılar TerraCity Alışveriş Merkezine davetlidir" dedi.