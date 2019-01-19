TerraCity'de 'Sihirbazlık Okulu'

ANTALYA, () - TERRACİTY Alışveriş Merkezi'nde, sömestir tatili boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren TerraCity Alışveriş Merkezi'nde, sömestir tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmesi için 'Sihirbaz Okulu'nda birbirinden renkli etkinlikle düzenlenecek. AVM'ye gelen çocuklar, hayallerindeki sihirli dünyaya yolculuk yapacak. Etkinliğe katılan minik ziyaretçiler kendi asalarını tasarlayabilecek ve baş profesör Wizardo Magno ile sihirli dünyayı keşfedecek. 21 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ücretsiz gerçekleşecek etkinliklerin seansları ise 13.00-14.30, 16.00- 17.30 ve 19.00-20.30 arasında olacak. Etkinlikler sonunda tasarladıkları asalar ise çocuklara hediye edilecek.

AVM Müdürü Gözde Hoşten yaptığı açıklamada, çocukların tatilde keyifli vakit geçirmeleri için 'Sihirbaz Okulu' adıyla etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Aileler alışveriş yaparken çocukların eğleneceğini kaydeden Hoşten, "Her zevke uygun alışveriş imkânı ve her ihtiyaca yönelik hizmet sunuyoruz. AVM'ye gelen engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye veriyoruz. Yine müşterilerimiz ücretsiz wi-fi'nin yanı sıra bebek odaları, çocuk arabaları, oto yıkama, ATM alanları, döviz bürosu, çocuk oyun alanları, terzi, kuru temizleme, vestiyer ve pet taxi gibi tüm ihtiyaçlarını bir çatı altında bulabilecek" dedi.

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