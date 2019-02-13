TerraCity'de Sicimoğlu rüzgârı

ANTALYA, () - SEYAHAT yazarı, gurme ve uluslararası üne sahip müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve kızı klasik müzik sanatçısı, soprano ve sanat tarihçisi Ayşe Sicimoğlu, TerraCity'nin düzenlediği 'Aşkın Ritmini TerraCity'de Yakala' etkinliği kapsamında Antalyalılarla buluşacak.

Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Pop, Funk ve Latin müziğini özgün bir şekilde yorumlamasıyla tanınan usta müzisyen Ayhan Sicimoğlu'nun sunumu ile 16 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek konserde, soprano Ayşe Sicimoğlu Quartet ekibi ile şarkılarını seslendirecek.

19 yaşındayken babası Ayhan Sicimoğlu'nun Friends&Family adlı albümünde 'İstanbul Pas Constantinople' adlı şarkı ile müzik dünyasının kapılarını aralayan Ayşe Sicimoğlu, daha sonra 'New Music' adlı albüm çıkardı birçok festivalde yer aldı. 'Fifthy Shades Of Rouge' adlı bir de opera yazan Ayşe Sicimoğlu & Quartet'in TerraCity'de müzisyen babası Ayhan Sicimoğlu'nun sunumunda vereceği konser merakla bekleniyor.

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