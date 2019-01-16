ANTALYA, () - MURATPAŞA ilçesindeki TerraCity Alışveriş Merkezi'nde (AVM) ocak ve şubat ayları boyunca 'Terracity'de Müzik Var' adıyla konserler verilecek.

TerraCity AVM, yıl boyu düzenlediği birbirinden eğlenceli ve renkli 'Kültür ve Sanat Buluşmaları'nın ardından bu kez alışverişi keyifli hale getirmek için 'Terracity'de Müzik Var' adıyla düzenleyeceği etkinlikte, ziyaretçileri canlı müzikle buluşturacak. Alışveriş merkezinde ocak ve şubat ayı boyunca her perşembe günü düzenlenecek etkinlikte piyano, keman, viyolonsel ve yan flüt sanatçılarından oluşan 5 kişilik orkestra, günün sevilen popüler şarkılarının yanı sıra klasik müzik ve pop opera tarzı eserler sunacak. 'Terracityde Müzik Var' etkinliğinin ilki 17 Ocak Perşembe günü 18.00- 19.30 saatleri arasında yapılacak.

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