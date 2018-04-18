Terracity'de lezzetli workshop

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ARÇELİK Antalya bayisi Byln Ticaret'in Terracity Alışveriş Merkezi ve Konyaaltı mağazalarında 'Arçelik Mucize Lezzetler' adıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara yeni tarifler sunuldu.

Terracity Alışveriş Merkezi'ndeki mağazada, gastronomi uzmanı şef Çağrı Burak Sağlam ve yardımcısı Çağatay Ateş'in katılımıyla 'Arçelik Mucize Lezzetler' adıyla 'Canlı Mutfakta Pişirme & Tadım' etkinliği gerçekleştirildi. İtalya'daki çalışmalarıyla adından söz ettiren Burak Sağlam, etkinlikte karışık mantarlı kızarmış ekmek dilimleri, ev yapımı domates soslu makarna ve orman meyvelerinden hazırlanan sos eşliğinde sunulan pişmiş kaymak hazırladı. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan workshop sırasında katılımcılar, Sağlam'ın tariflerini dinleme ve önerilerini alma imkanı yakaladı.

Etkinlik sonunda hazırlanan birbirinden güzel lezzetler, katılımcılara ikram edildi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Arçelik Antalya Bayi Yöneticisi Çağrı Bekmezoğlu ve Arçelik etkinlik yöneticisi Cem Ünaldı da katıldı.

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