Terracity'de 7'den 70'e müzik keyfi

ANTALYA, () - KÜLTÜR ve Sanat Buluşmaları ile çok sayıda sanatçıyı Antalyalılarla buluşturan Terracity'de, ocak ve şubat aylarında perşembe günleri gerçekleştirilen 'Terracity'de Müzik Var' dinletisi 7'den 70'e herkesin beğenisini topluyor.

Terracity, dün de alışverişini müzikle taçlandırmak isteyenlerin buluşma adresi oldu. 1,5 saat süren canlı performans müzik eşliğinde alışverişini yapan, daha sonra dinletinin gerçekleştirildiği alana kurulan koltuklara oturarak yorgunluklarını müzik dinleyerek atan ziyaretçiler, sanatçılarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Piyano, keman, viyolonsel, yan flüt ve saksafon ile Çigan müziği, Latin dans müzikleri ve klasik müzik ve günümüzün popüler tarzda eserleri ile herkese hitap eden ve her tarzda müzik dinletisi gerçekleştiren orkestra, konser sonunda büyük alkış alıyor.

'Terracity'de Müzik Var' dinletisi, 21 Şubat Perşembe günü tekrarlanacak.

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