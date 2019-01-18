Terör örgütü üyesi tutuklandı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman B. (51), tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Süleyman B.'nin Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde bir evde saklandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği baskında Süleyman B. kaldığı adreste gözaltına alındı. Süleyman B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.