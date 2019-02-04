Terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan M.Ş.Y.(47) yakalandı.

Van'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan M.Ş.Y. tutuksuz yargılanırken, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararı üzerine Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş.Y.'nin Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Jandarmanın operasyonu ile yakalanan M.Ş.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.