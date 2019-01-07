Terminal 2018’de yaklaşık 2,5 milyon yolcuya hizmet verdi

YALOVA Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 2018 yılında toplam 77 bin 80 araç giriş- çıkış yaptı. ıl içinde 2 milyon 250 bin 67 yolcuya hizmet verildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın talimatları doğrultusunda yapılan hizmetler ve düzenlemelerle yolcu sayısının arttığı Yalova Belediyesi Otobüs Terminali, 2018 yılı içerisinde firmalardan alınan bilgilere göre 2 milyon 250 bin 67 yolcuya hizmet verdi. Osmangazi Köprüsü’nün ve otobanın hizmete girmesiyle yolcu sayılarında az bir düşüş yaşansa da otobüs firmaları, Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni tercih etmeye devam etti.

TEMMUZ 2018’DE 8 BİN 347 OTOBÜS GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

2018 yılında toplam 77 bin 80 otobüse hizmet veren Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde en fazla otobüs girişi 8 bin 347 sayıyla temmuz ayında gerçekleşti. Bununla birlikte en az otobüs girişi 5 bin 440 otobüs ile şubat 2018’de oldu. Ayrıca firmalardan alınan bilgilere göre en fazla yolcu yoğunluğu 295 bin 308 kişiyle ağustos 2018’de yaşanırken, en az yolcu ise şubat 2018’de 136 bin kişiyle gerçekleşti.

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