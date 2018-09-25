Terme’de elektronik dönüşüm

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme ilçe Belediyesi ve TÜBİSAD iş birliğiyle elektronik eşyaların doğaya zarar vermesinin engellenmesi ve geri dönüştürülmesi için ilçede elektronik atık toplama noktası kuruldu.

Terme Belediyesi ile Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile ilçede elektronik atıkların toplanması için çalışma başlatıldı. bu kapsamda elektronik atık toplama noktası kurdu. Belediye hizmet binası yanında bulunan otopark alanına kurulan toplama noktasıyla birlikte eski ve kullanılmayan cep telefonları, bilgisayarlar, oyun konsolları, kameralar, yazıcılar, televizyonlar, bilgisayar monitörler gibi elektronik eşyaların doğaya zarar vermesinin engellenmesi ve geri dönüştürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

'ATIKLAR DÜNYA İÇİN TEHLİKELİ'

Çalışma ile ilgili bilgi veren Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ertan Keleş, "Hasar gören veya kullanım ömrü biten elektronik eşyalar, doğayı kirleten ve zarar veren ağır metaller içeriyor ve gelecek nesilleri tehdit edici boyuta ulaşıyor. Bu nedenle, elektrikli ve elektronik eşyalar tüm dünya için çevresel bir tehlike oluşturabiliyor. Bunu önlemek ve elektronik atık geri dönüşümünü hayata geçirmek amacıyla TÜBİSAD ile protokol imzalayarak projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın destek ve katkılarını bekliyoruz" dedi.

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