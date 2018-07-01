Terme uluslararası açık su yüzme yarışları yapıldı

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme ilçesinde Terme Belediyesi ve İstanbul Yıldızlar Spor Kulübü işbirliği ile uluslararası 'Açık Su Yüzme Yarışması' mavi bayraklı miliç plajında yapıldı.

Mavi bayraklı Terme miliç tesislerinde Terme Belediyesi ve İstanbul Yıldızlar Spor Kulübü oraganizasyonu ile uluslararası 'Açık Su Yüzme Yarışması' gerçekleştirildi. Bin 500 ve 3 bin metrelik parkurda düzenlenen yarışmaya farklı kategorilerde 200' yakın yarışmacı katıldı.

Türkiye'de yüzme sporunun öncü isimlerinden olan ve geçen yıl 94 yaşında hayatını kaybeden Nejat Nakkaş anısına yapılan yarışmalara Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, SAT Komandosu rekortmen Namık Ekin, Milli Yüzücü dünya şampiyonu Ahmet Nakkaş, sporcu yakınları, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve sporseverler katıldı.

Burada konuşma yapan Başkan Şahin, "Yüzme sporu insan sağlığı açısından önemli bir spor. Spora gönül veren herkesi kutluyorum. Burada rahmetli Nejat Nakkaş anısına düzenlendi. Türk sporuna önemli katkıları olan bir isim. Umut ediyorum sizler de Nejat Nakkaş gibi bu sporun gelişimine katkılar sunacaksınız. Terme Belediye Başkanımız Şenol Kul’a ve ekip arkadaşlarını da ayrıca kutluyorum bu güzel uluslararası yüzme yarışmasını düzenledikleri için" dedi.

Babası adına düzenlenen yarışa master kategorisinde dünya şampiyonu olarak katılan Ahmet Nakkaş, "Burada babam adına düzenlenen yarışta çok güzel renkli bir ortam var. Kumsala bu kadar yakın çam ormanlarının arasında bu güzel doğada buluşmak bizleri çok mutlu etti. Özellikle de babamın anısına düzenlenen bu yarışmada olmak beni ayrıca gururlandırdı. Babam Nejat Nakkaş Türk yüzme sporuna gönül vermiş bu sporun ülkemizdeki gelişimine büyük katkılar sunmuş ilk milli yüzücümüz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Terme'de düzenlenen Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışmasının konuğu eski SAT komandosu Namık Ekin ise "Öncelikle şunu belirtmek istiyordum ben Terme’nin bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Beni buraya çağırdıkları için çok mutlu oldum. Bir tarafta çam ormanları, yeşilin farklı tonları diğer tarafta mavinin güzellikleri ile birlikte eşsiz bir yer gerçekten. Açık deniz yüzmek çok zor bir iştir dayanıklılık gerektirir. Yarışmaya katılan bütün sporculara başarılar diliyorum. Bu güzel organizasyonu gerçekleştirenlere de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmayı geleneksel hale getirmek için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek, sporculara Terme’ye olan ilgilerinden ve katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Kul, "Allah'ın bize verdiği en güzel nimetlerden biri sahillerimiz, denizlerimiz. Terme’nin yemyeşil doğasının mavi bayraklı mavi suları ile buluştuğu Miliç sahillerinde kulaç atmak sporcularımız içinde farklı bir deneyim olmuştur. Yüzme yarışı için gelen misafirlerimiz ilçemize renk kattı. İnanıyorum ki gelen misafirlerimiz bizi ve bölgeyi tanıdıktan sonra gönüllü turizm elçilerimiz olacaklar. Termemizin güzelliklerini birlikte paylaştığımız için mutluyuz. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Yarışma sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmacılara Terme Belediyesi tarafından terme pirinci ile yapılan pirinçten pilav ikramı yapıldı. Terme Arama kurtarma derneği ve sahil güvenlik ekipleri tarafından üst düzey güvenlik önlemi alınarak yaklaşık 20 tekne ile yarışlar takip edildi.

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