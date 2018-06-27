Terme açık su yüzme yarışları 1 Temmuz’da yapılacak

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme Belediyesi ve İstanbul Yıldızlar Spor Kulübü organizasyonuyla Terme’de Uluslararası Terme Açık Su Maratonu düzenlenecek. 1 Temmuz Pazar günü Miliç plajında yapılacak bu büyük maratona, vatandaşlar davet edildi.

Terme ilçesinde, 1 Temmuz Pazar günü Terme Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü iş birliğiyle Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu düzenlenecek. Yarışmaya lisanslı 400’e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Yarışları Terme’de geleneksel hale getirmeyi planladıklarını dile getiren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Gerçekten önemli bir yarışmanın arifesindeyiz. Bölgemizde ilk olacak önemli bir yarışma bu. Bunun için Terme’nin seçilmesi de önemli. Bildiğiniz gibi Terme Türkiye'de önemli bir turizm destinasyonuna sahip, tarihi ve coğrafi olarak güzel bir yer. Burada böyle bir yarışmanın yapılacak olması da bize gurur ve onur veriyor. Bu onuru yaşamamıza vesile olan Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

1 Temmuz Pazar günü vatandaşları programa katılmaya davet eden Başkan Kul, "Buradan yarışmalara katılacak sporcu kardeşlerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu sporcularımızı yetiştiren antrenör ve çalıştırıcılarına, onlara destek olan federasyon başkanlığımıza ve ailelerine, Termemizin tanıtımına ve Türk sporuna katkı sundukları için Terme Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'yi, 1 Temmuz Pazar günü heyecan dolu, benzersiz bir yüzme yarışının coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI