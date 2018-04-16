Termalin merkezi Karahayıt'a kent ormanı

DENİZLİ'nin Pamukkale Belediyesi, kırmızı şifalı termal suyuyla ünlü Karahayıt Mahallesi'nde turistlerin konaklama süresini artırmaya destek verecek olan kent ormanı projesini tamamlayarak hizmete açtı.

Pamukkale Belediyesi'nin termal sağlık turizminin merkezi Karahayıt Mahallesi'nde, 510 bin metrekarelik alanda daha önce yapımına başladığı kent ormanını tamamladı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, termal sağlık turizminin merkezi Karahayıt bölgesinde, yaklaşık 2 milyon liralık dev yatırımın birinci etabının tamamlandığını ve halkın hizmetine sunduklarını belirtti. Gürlesin, "Karahayıt Mahallemizde 510 bin metrekarelik bir alanı atıl vaziyetten kurtararak, doğayla iç içe, içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının, çocuk oyun alanlarının, piknik alanlarının ve doğal suyun da bulunduğu kent ormanını halkımızın hizmetine sunmaktan mutluyuz" dedi.

Başkan Gürlesin, Karahayıt Kent Ormanı'nın, Denizli'ye özellikle termal sağlık için gelen ve günübirlik olarak kalan vatandaşların süreyi uzatmasını sağlayacağını da ifade ederek, "Karahayıt Kent Ormanı'nda 500 metrelik bisiklet yolu, 500 metrelik sağlık yolu, 30 metrekare bisiklet istasyonu, hatıra tepesi, araç yolu, çocuk oyun alanı, içme suyu ve 1 adet termal su çeşmesi, piknik ve fitness alanları bulunuyor. Ayrıca düzenlenen alanın tamamının aydınlatma ve otomatik sulama sistemleri de var. Karahayıt'a hiç gelmeyenlere bir an önce gelmelerini, kent ormanını görmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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