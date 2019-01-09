MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Nurseren Tor ve Öğr. Gör. Yıldız Özfırat Allahverdi, terk edilmiş yağ fabrikasında sergi açtı.

1883 yılında Amerikan İç Savaşları döneminde İngiliz asıllı Levanten Mr. Gold tarafından yapılarak yağ fabrikası olarak işletmeye açılan, terk edilmiş durumda olan binaya dikkat çekmek amacıyla, içerisinde bir resim sergisi düzenlendi. 'İçerden Dışarı' isimli kişisel sergide Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Nurseren Tor ve 'Dışardan İçeri' isimli kişisel sergisiyle Öğr. Gör. Yıldız Özfırat Allahverdi’nin 17’şer yağlıboya tablosu İngiliz Yağ Fabrikası’nın iç ve dış duvarlarında sergilendi.

Kenti anlamak adına bu sergiyle birlikte yola çıktıklarını ve atıl bırakılan tarihi binayı sanatla yeniden gündeme getirmek, sanatsal etkinlikler için de kente özgün yeni bir mekan kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Öğr. Gör. Yıldız Özfırat Allahverdi, "Her mekanda sanat etkinlikler yapılmalı. Ben de kentin var olan değerlerini yaşatmak istedim. Bu tür etkinliklerin, bundan sonra da bu tarz mekanlarda gerçekleştirilmesini arzu ediyorum" dedi.

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