Terk edilen binalara yıkım

MERSİN, () – MERSİN’in Akdeniz ilçesinde, çökme riski taşıyan terk edilmiş 3 yapının daha yıkımı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep üzerine Barış Mahallesi 4516; Karacailyas Mahallesi 2845 ile Kiremithane Mahallesi 4419 sokakta bulunan 3 metruk yapının yıkımı teknik ekipler aracılığı ile yapıldı. Yıkım öncesi çevre güvenliğini sağlayan ekipler, vatandaşların oluşacak tozdan rahatsız olmaması için yapıları sulama aracıyla ıslattı. Ardından da iş makineleriyle harabeye dönüşen metruk yapıların yıkımını yapan ekipler, ortaya çıkan tonlarca atığı kamyonlar aracılığıyla mahallelerden çıkardı.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, sahipleri tarafından terk edildiği için yıllar içinde harabeye dönüşerek çökme riski taşıyan yapıların, insanların can ve mal güvenliği açısından risk yarattığını belirtti. Pamuk, "Belediye olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanması ve kent estetiğinin korunmasıdır. Bu nedenle harabeye dönüşmüş yapıların yıkımıyla ilgili yasal süreç, ilgili müdürlüklerimizce en kısa sürede tamamlanmaktadır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde tehlike yaratan bina var ise belediyemize bildirmeleridir. Haber verilmesi halinde herhangi bir tehlike ve olumsuzluk yaşanmadan bir çözüm üretilerek, riskli yapıların yıkımı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI