Tercih Stantları Kuruldu

MERSİN, () - Mersin'de liselere giriş yapacak öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kent merkezi ve ilçelerde kurulan stantlarda uzman kişiler rehberliğinde tercih yapabilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğü ve tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavsız ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre, öğrencilerin ikamet adresleri, okudukları ortaokul, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirme uygulanacak.

Uygulama, tercihlerin bitiş tarihi olan 13 Temmuza kadar devam edecek.



Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 10:07