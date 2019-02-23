Tepebaşı ilçesinde, park alanı 2 bin dekarı aştı

ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2018 yılı sonu itibariyle 65 bin 328 metrekarelik 19 yeni park alanı hizmetine sunulurken, toplam park alanı 2 bin 173 dekara ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi kent halkı için yeni yeşil alanlar oluşturarak sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturma hedefi ile önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 65 bin 328 metrekarelik 19 adet yeni park Eskişehirlilerin kullanımına sunuldu. Böylelikle 2018 yılı sonu itibariyle toplam park alanı 2 bin 173 dekara ulaşırken, kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 10.03 metrekare oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kente yeni parklar kazandırırken mevcut parkları da yenileme çalışmaları ile çağdaş ve kullanışlı bir hale getirmeyi sürdürüyor. Yapılan yenileme çalışmaları ile 50 bin 71 metrekarelik, 11 adet parkın bank, çöp kutusu, piknik masası, aydınlatma elemanı gibi donanımları yenilenirken yeşil alanları da revize edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından su tasarrufu sağlamak için 19 parkta otomatik sulama sistemi faaliyete sokulurken, 11 parkın da otomatik sulama sistemi yenilendi. Ayrıca elektrik tasarrufu sağlamak için de 7 parkta, 164 adet ledli aydınlatma direği kullanıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da parkların vatandaşlar için önemine değinerek, "Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Biz de yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Yenilendikten sonra diğer parklar da aynı şekilde donanımlı bir hale gelerek, vatandaşlarımızın sağlık içinde vakit geçirecekleri alanlar oluyor. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge olmaya devam edecek" dedi.