Tepebaşı Belediyesi Türkiye'de 6'ncı sırada

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile marka kent olma yolunda emin adımlar atmaya devam ederken; AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı Karnesi'nde 6'ncı sırada yer almayı başardı.

Tepebaşı Belediyesi, marka kent olma yolunun akıllı kent yatırımlarından geçtiği günümüzde, yatırımlarını Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile taçlandırıyor. Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından dünyanın en yüksek bütçeli bilimsel ve uygulamaya dayalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturulan hibe programı Ufuk 2020'den, Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi sayesinde almaya hak kazandığı 3 milyon 785 bin 614 Ç hibe ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, programdan hibe almaya hak kazanan 585 proje ile 230 kurumun arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü'nde uygulanan ve tamamlanmasında sona yaklaşılan proje ile akıllı ve sürdürülebilir kent projelerinde yükselen bir marka kent değeri katan Tepebaşı Belediyesi, bu başarısı ile çok sayıda büyükşehir belediyesinin, üniversitelerin, çeşitli devlet kurumlarının ve özel şirketlerin üstünde yer aldı. Ayrıca ilk 5'te yer alan kurumlar çok sayıda proje ile listenin üst sıralarında yer alırken, Tepebaşı Belediyesi listenin 6'ncı sırasına sadece Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile tırmandı. 230 kurumun 585 proje ile yer aldığı listede, ülkemizin uluslararası rekabette güçlenmesine katkı sağlayan Tepebaşı Belediyesi tek bir proje ile üst sıralarda yer alma başarısı gösterdi.

Tepebaşı Belediyesi ile birlikte listenin ilk 6'ncı sırasında yer almayı başaran kurumlar ise TÜBİTAK, Koç Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Arçelik oldu.



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