Tepe Home’un genç ve çocuk odaları markası Tepe YOUTH büyümeye devam ediyor

ANKARA, () - TEPE Home, genç ve çocuk odası koleksiyonları markası Tepe YOUTH çatısı altında 4 yeni takımı Türkiye genelinde tüm mağazalarında satışa sundu.

Coco, Grey, Samuel ve DreamGenç odası takımlarına ek olarak, Tepe Home mağazalarında sergilenmeye başlayan Cooper, Blush, Amara ve Brera Genç Odaları tasarımsal farklılıkları, yüksek kaliteleri ve fonksiyonel yapıları ile ön plana çıkıyor. Tepe Home kalitesinin uygun fiyatlarla sunulduğu bu koleksiyon, genç ve çocukların yaşam alanlarına sıra dışı, dinamik, yaratıcı, yenilikçi ve konforlu bir atmosfer katan tasarımları ile dikkat çekiyor. Birbirinden farklı ve özgün toplam 8 takımın yer aldığı Tepe YOUTH markasının ürün gamı genişlemeye devam ediyor.

ESTETİK VURGUSU DİKKAT ÇEKİYOR

Amara Genç Odası, bütünün her bir parçasının birbirini tamamladığı, huzuru ve yaratıcı ruhu temsil eden tasarımı ile öne çıkıyor. Kulp ve ayak detayları ile artan estetik vurgusu dikkati çekiyor. Konforu işlevsellik ve şıklıkla sunan bu takımda gardırop, kitaplık, komodin, çalışma masası, şifonyer, kumaş kaplamalı yatak başı ve baza modülleri bulunuyor.

HER BİR PARÇAYA ZERAFET KATIYOR

Blush Genç Odası, bulunduğu mekâna yenilikçi ve sıra dışı bir hava katarak genç zihinlerin hayal dünyasını zenginleştiriyor. Zarif kulp detayları her bir parçaya zarafet katıyor. Her gencin kendi tarzını yansıtabileceği bu takımda gardırop modülleri, şifonyer, hareketli keson, komodin, kitaplık, çalışma masası, kumaş kaplama yatak başı ve karyola modülleri yer alıyor.

HER TÜR İHTİYACA CEVAP VERİYOR

Cooper Genç Odası, yaşam alanına kattığı modern atmosfer ve enerji ile güne keyifli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Her tür ihtiyaca cevap veren ve her detayı özenle dizayn edilen bu takım, kapaklı asma duvar modülü, çalışma masası, gardırop modülleri, komodin, şifonyer, baza, kitaplık, kumaş kaplama yatak başı ve baza parçalarından oluşuyor.

GENİŞ BİR YAŞAM ALANI SUNUYOR

Brera Genç Odası, geometrik detayları ve elegant duruşu ile fonksiyonel bir şıklık vaat ediyor. Metal ayaklarının kattığı maskülen detaylar, karizmatik tavır ile bütünleşiyor. Çalışma masası, komodin, kitaplık, şifonyer, kapaklı asma duvar modülü, kumaş kaplamalı yatak başlığı ve baza modülleri ile geniş bir yaşam alanı sunuyor.

