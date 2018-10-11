Tepe Home’dan enflasyonla mücadeleye destek

ANKARA, () – TÜRKİYE’de milletin refahı ve kalkınmasını destekleyen tüm projelerde üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren Tepe Home, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek olduklarını açıkladı.

Türkiye mobilya ve dekorasyon sektörünün yarım asırlık öncü markası Tepe Home, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek olarak bir kampanya başlattı. Tepe Home mağazalarında, 12 Ekim 2018 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, ‘TH’ Tepe Home Premium Markalı tüm ürünlerinde yüzde 10, ayrıca sonbahar-kış aksesuar koleksiyonlarında yılsonuna kadar yüzde 10 ve yüzde 12 arasında indirim uygulayacaklarını bildirdi. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik gelişmelerin üstesinden geleceğine inandıklarını belirten Tepe Home yetkilileri, enflasyona karşı olan milli seferberliğin en kısa sürede sonuç vermesini dilediklerini ifade etti.

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