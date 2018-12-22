Tepe Home, yenilenen imajı ile Skyland Hom Design Center’da

ANKARA, ()- TÜRKİYE’de tasarım mobilyaları ve farklı ürün seçenekleri ile tüketicinin beklentisini karşılamaya yönelik hizmet veren Tepe Home, Skyland İstanbul’da yer alan HOM Design Center’da yeni mağazasını açtı.

En güncel mobilya koleksiyonları ve tamamlayıcı aksesuar seçeneklerini tüketici ile buluşturan Tepe Home, yeni mağazasını Skyland İstanbul’da bulunan HOM Design Center’da dekorasyon severlerin beğenisine sunacak. Skyland HOM Design Center’da bulunan Tepe Home mağazası, bin 300 metrekarelik alanda sadece evini yenilemek isteyenlerin değil, aynı zamanda mimar ve tasarımcılara yönelik çözüm odaklı, fonksiyonel ürünleri ile dikkati çekiyor. Global trendlerin özgün stillerle bir araya geldiği koleksiyonlar, yeni hizmet anlayışı ve konsept farkı ile Skyland HOM Design Center’da açılan Tepe Home mağazasında alışverişi ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürecek. Mekânları özgün tasarım, stil ve kalite ile buluşturan Tepe Home, Modern, Country ve Art Deco koleksiyonlarını yeni mağazalarında bütünleyici aksesuar seçenekleri ile sunmaya devam edecek.

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