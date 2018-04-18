ANKARA, () - TÜRKİYE’nin en sevilen mobilya ve ev dekorasyon markası Tepe Home’un “Paylaştıkça Mutluyuz” kampanyası başladı.

Türkiye’nin en sevilen mobilya ve ev dekorasyon markası Tepe Home, yeni evlenecek çiftlere fırsatlar sunuyor. “Paylaştıkça Mutluyuz” kampanyası ile tüm mobilyalarda 2017 fiyatlarıyla yüzde 50 indirim fırsatı sunan ve evlilik paketleriyle yeni evlenecek çiftlere özel kombinler oluşturan Tepe Home, stil sahibi gençlere yuvalarını kurarken yol gösteriyor. Tepe Home, etiketin yarısı kampanyasına ek 10 bin TL üzeri mobilya alışverişlerinde yüzde 10 indirim kampanyası ile evlilik paketleriyle yeni evlenecek çiftlere özel kombinleri fırsatlarla birlikte sunuyor.

KEYİFLİ VE ALTERNATİF YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYOR

50 yıla yaklaşan deneyimin ürünü koleksiyonlarının heyecanı, güzelliği ve enerjisi ile bambaşka yaşam alanları sunan Tepe Home, farklı hayat tarzlarını düşünerek kurguladığı stillerde estetik, fonksiyon, form, doku ve renkleri, 1’inci sınıf malzeme ve işçilikle yeniden yorumlayarak keyifli ve alternatif yaşam alanları oluşturuyor. Ev dekorasyonunda ihtiyaç duyulan tüm mobilya, aksesuar ve tamamlayıcı ürünleri ile tek mekânda sınırsız imkân sunan Tepe Home, moda trendlerini evlere taşıyor. Özgürce şekillenen oturma grupları, köşe koltukları, göz alıcı zarafetiyle yemek odası takımları, modern hayata ayak uyduran tamamlayıcı aksesuarları, farklı kumaş seçenekleriyle sandalyeleri, sadeliği şıklık ile bütünleştiren yatak odası takımları ve sonsuz dolap çözümleriyle kentte yaşam Tepe Home ile kolaylaşıyor.

Tepe Home, farklı stiller için konsept ve koleksiyon danışmanlarıyla ayrı ayrı tasarladığı profesyonel fikir ve çözümlerle dolu koleksiyonlarında yüzde 50 indirim avantajıyla hazırladığı evlilik paketleri kampanyasından faydalanmak isteyen yeni evlenecek çiftleri mağazalarına bekliyor.

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