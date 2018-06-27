Tepe Home, evlilik hazırlığı yapanlar için fırsat ürünleri sunuyor

ANKARA, () – FARK yaratan mobilya tasarımları ve yaşam alanlarının tüm ihtiyacını karşılayabilen ürün çeşitliliği ile Tepe Home, ayın fırsat ürünlerini evlilik hazırlığı yapan çiftlerin beğenisine sunuyor.

Modern yaşamı kucaklayan ve ahşabın zarif dokusunun doğadan evlerinize taşıdığı huzuru Tepe Home markasının güvenilirliğini ile bir araya getiren bu özel tasarımlar, yeni ev kuranların tüm beklentilerine cevap vermek için bir araya geliyor. Modern dokunuşların zarafetle bir araya geldiği fonksiyonel mobilya seçenekleri evleri estetikle buluşturuyor.

Astoria Yemek Odası Takımı, bronz görünümlü özel kulpları, üst yüzey laminatla uyumlu ahşap ayakları, bronz aynası, dokulu gövde kaplaması, detaylarda saklı uyumu ile lezzet dolu aile ve dost sohbetlerine ahenk katıyor. Astoria Yatak Odası takımı ise, üst yüzeylerde mermer görünümlü laminat ile gövde renginin bütünleşen uyumu, stil sahibi ve sıradanlıktan uzak tasarlanmış özgün bir stil taşıyor. Ayrıca Milano Koltuk Takımı da, her zevke ve dekora uygun kumaş seçenekleriyle konforu ve kaliteyi bir arada sunan modern çizgilerinin vurgulandığı dizaynı ile oturma alanlarında yepyeni bir atmosfer yaratıyor.

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