İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, çeşitli illerden 20 kursiyerin katılımıyla düzenlenen 'Tenis Gözlemci Hakemlik Kursu' sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu Ulusal Hakemi Ali Serdar Türköz tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde verilen 1. Kademe Gözlemci Hakemlik Kursu eğitimleri iki gün sürdü.

Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, 2017 yılında açılan gözlemci ve çizgi hakemliği kurslarından sonra, talep üzerine Türkiye Tenis Federasyonu tarafından gerçekleştirilen gözlemci hakemlik kursuna 20 kursiyerin katıldığını, ildeki sporcu sayısında son yıllarda gözle görülür bir şekilde artış olduğunu, tenis sporu camiasının hakem olarak görev yapacak yeni katılımcılarla birlikte daha da kalabalıklaştığını ve güçlendiğini belirtti. Oktay Deniz, kursun gerçekleştirilmesini sağlayan Türkiye Tenis Federasyonuna, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, katılım sağlayan kursiyerlere hakemlik görevlerinde başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

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