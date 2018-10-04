Teneffüs Park yenilendi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi tarafından 2 aylık yenilenme süreci tamamlanan Teneffüs Park'ın yeni dönem açılışı pazar günü düzenlenecek etkinlikle kutlanacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yenileme çalışması tamamlanan Teneffüs Park'ta basın toplantısı düzenledi. Parkın 2 yıl önce çocukları açık havada doğal ortamda buluşturup, farklı etkinliklerle eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla açıldığını anlatan Uysal, parkı 2 yılda 250 bin insanın ziyaret ettiğini dile getirdi. Bu süreçte parktaki oyuncakların yıpranması nedeniyle 2 ay süren yenileme çalışması yaptıklarını anlatan Uysal, parka yeni donatılar eklendiğini söyledi.

TENEFFÜS PARK'A DAVET

Velilerin, çocukların talepleri doğrultusunda revizyon yapıldığını aktaran Uysal, "Parkımızın felsefesi değişmedi. Parkımız kapalı alanlara hapsedilen, 'dur otur' komutuyla büyütülen çocuklara nefes almak amacıyla hizmet yaklaşımını sürdürecek. Çocukların eğlenmesi, iyi vakit geçirmesi, enerji sarf etmesi, liderlik vasfını geliştirmesi ve grup çalışmalarına katılması animasyon faaliyetlerinde yer alacak. Velilerimizin refakatçi olmadan bizim animatör ve güvenlik görevlisinin gözetiminde, çocuklarının rahatça vakit geçirebildiği yer olarak Teneffüs Park hizmete devam edecek. Antalyalıları, çocuklarımızı komşularımızı Teneffüs Park'a bekliyoruz" diye konuştu.

PAZAR GÜNÜ AÇILIŞ PARTİSİ

Yaklaşık 2 aylık yenilenme süreci ardından Teneffüs Park, yeni oyun alanları, içeriği zenginleştirilmiş atölyeleri, gölgelendirilmiş oyun alanları, narenciye ağaçlarıyla çevrili kahvaltı alanı, yenilenen kafesi ve parti eviyle, evin en küçüğünden en yaşlısına herkesin kendini mutlu hissedeceği yaşam merkezi haline geldi. Teneffüs Park, artık Türkiye'nin 304 metrekare alana kurulu labirent parkuru, formül avı gibi birbirinden farklı ekip oyunlarına olanak sağlarken çocukların problem çözme, takım çalışması, zaman yönetimi gibi özelliklerini gelişmesini sağladığı ifade edildi. Teneffüs Park'ın tek kapalı oyun alanı olan Blok Evi'nin, çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek, sorgulama ve problem çözme yeteneklerini artıracağı vurgulandı. Teneffüs Park'a yeni eklenen oyun gruplarından biri olan Arkeolojik Kazı Alanı'nda kumun altına gömülmüş kopya sikkeler, heykelcikler, takı, mühür, çömlekler çocukların yapacağı arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkacak.

Daha yeşil hale gelen Teneffüs Park'ta çocuklar doyasıya eğlenirken aileler de portakal, limon, turunç ağaçları arasında çocuk seslerinin kuş seslerine karıştığı alanda hafta sonu kahvaltısı yapıp, tarhanası, pekmezli hoşafıyla son derece sağlıklı bir menüye sahip yenilenen Kitap Kafe'sinde vakit geçirebilecek. Teneffüs Park'taki Parti Evi ise doğum günün partilerine, sınıf ve aile toplantılarına ev sahipliği yapabilecek şekilde yeniden tasarlandı. Parkta pazar günü yeni dönem açılış partisi düzenleneceği ve etkinliğin ücretsiz olacağı belirtildi.

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