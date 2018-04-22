Teneffüs Park Çocuk Meclisi kuruldu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çocuklara hediyesi Teneffüs Park, çocuk meclisini kurdu. İlk meclise Başkan Uysal da katıldı.

Başkan Uysal'ın 6 Kasım 2016'da ilk zili çalmasıyla kapılarını açan Antalya'nın çocuk dünyası Teneffüs Park, çocuk meclisi oluşturdu. Kent merkezinde 16 dönüm alan üzerine kurulu ve tamamı açık hava oyunları ve oyuncaklarından oluşan Teneffüs Parkt'ta çocuk meclisinin kuruluşu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen karnavalda ilan edildi.

Başkan Uysal'la birlikte CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in de katıldığı ilk meclis öncesi, çocuklar kukla yapım atölyesi, ilüzyon gösterileri, palyaço şovları, kukla tiyatrosu gibi etkinliklerle 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Başkan Uysal, ilk mecliste, Teneffüs Park'ın çocukların bütün enerjisini atabileceği bir ortam sunduğunu kaydetti. Parkın bir diğer özelliğinin de fastfood tipi yiyecekler içermemesi, boyalı içeceklerin satılmaması olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Burada sanat ortamı var, özgürlük var" dedi.

Teneffüs Park Çocuk Meclisi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında kuruluyor olmasının önemine dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu parkın gerçek sahibi çocuklarımız, hangi oyunları burada görmek istiyor anlatacak. Yönetimde söz sahibi olacak" diye konuştu.

Teneffüs Park'a gelen her çocuk, çocuk meclisinin doğal üyesi olacak. Çocuklar, parkta gönüllerince bir gün yaşadıktan sonra kendisine verilecek anket formlarını, isterlerse ailelerinden de destek alarak dolduracak. O anketler Teneffüs Park yönetimi tarafından değerlendirip sürekli yeni oyunlar ve oyun gruplarıyla gelişen Teneffüs Park'ın geleceğinde söz sahibi olacak.

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