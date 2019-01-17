Temiz bir çevre için file üretiyorlar

ZONGULDAK Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, plastik poşet kullanımının azaltılması ve file çanta alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'File ve bez çanta dikimi' kursu açıldı.

Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde verilen kursa ilk etapta 25 kursiyer başvurdu. Müdür Türkan Toygar, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek olmak için merkezlerinde kadınlara file ve bez çanta dikimi kursu açtıklarını söyledi. Kadınlara yönelik güzel bir kursu hizmete soktuklarını ifade eden Toygar, "Zonguldak halkına ve bilinçli tüketicilere alışkanlığın kazandırılması ve halk eğitimden karşılanması için döner sermayemiz adına bu kursumuz açtık. Bizim amacımız temiz bir güzel bir Zonguldak çevre için bütün Zonguldak halkının bilinçlendirilmesi naylon poşetin hiç kullanılmaması iki için bu kurslarımızı sürekli devam ettireceğiz." dedi.

