Temel eğitime Dokuz Eylül desteği

İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları, 2018-2019 eğitim öğretim yılına kurumsal ve yapısal değişikliklerle başladı. Tınaztepe Yerleşkesi içinde bulunan okulun başta spor salonu olmak üzere çatı, dış cephe boyası ve elektrik sistemlerinin baştan sona yenilenmesi, öğrencileri ve velileri sevindirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yatırımların süreceğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi çatısı altında hizmet veren Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları, bina ve fiziki altyapısını güçlendirerek yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Okuldaki yapısal değişikliklerin öğrenci motivasyon ve başarısına katkı sağlayacağına inandıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Çocuklarımızın konfor ve rahatlığı, onların daha sağlıklı ortamlarda bulunmaları ve fiziki şartların sürekli iyileştirilmesi, bizlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu noktada göreve gelir gelmez, okulumuzun fiziki altyapısını güçlendirmeye ve yenilemeye karar verdik. Hızlı bir planlamanın ardından gerekli çalışmaları başlattık ve binamızı yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdik. Daha da modernleştirilmiş ve konforu arttırılmış binamızı gören öğrencilerimizden, velilerimizden ve öğretmenlerimizden aldığımız olumlu dönüşler ise bizleri mutlu etti" dedi.

AZİZ SANCARLAR YETİŞECEK

DEÜ'nün Tınaztepe Yerleşkesi içinde eğitim veren okulun 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade eden Rektör Hotar, üniversite olarak sadece yükseköğretimde değil; aynı zamanda temel eğitimde de yatırım yaptıklarını ifade etti. Rektör Hotar, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli, temeli sağlam ve donanımlı bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu sorumluluk ve bilinçle Türkiye'nin geleceği için evrensel değerleri özümsemiş, milli kültürden beslenmiş Aziz Sancarlar yetiştirme hedefliyoruz. Güçlü akademik alt yapımızı Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları'nın nitelikli eğitimine adapte ederek projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

SANAL MÜZE KURULACAK

Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları'ndaki kurumsal yapılaşmanın yanında planlanan projelerle katma değeri yüksek çalışmalara imza atmak için çalıştıklarını belirten Rektör Hotar, "Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile Edebiyat ve Eğitim Fakültelerimizin işbirliğinde kurulacak Sanal Müze ile öğrenciler, arkeolojik ve tarihi değeri olan objeleri interaktif şekilde bilgisayarlarını kullanarak gezebilecekler. Böylece öğrencilerin hem tarihe ve arkeolojiye olan ilgisinin artırılması hem de analitik zekalarının geliştirilmesini hedefleniyoruz" dedi.

Rektör Hotar, son derece kapsamlı şekilde hazırladıkları Sanal Müze Projesini kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Dünyanın neresine giderseniz gidin; temel eğitimde kullanılan bütün argümanlar, yöntemler veya hizmetler ciddi anlamda değişiyor. Geleneksel eğitim anlayışının yerini alan bilgisayar temelli öğrenme, analitik düşünmeye yönlendiren, akılcı ve sorgulayıcı eğitim modelleri ve interaktif eğitim programları Z kuşağı ile birlikte hızlı bir yükselişe geçti. Çağı yakalayan, evrensel gelişmeleri takip eden bir üniversite olarak öğrencilerimizin alt yapısını oluşturuyoruz. Bu düşüncelerden hareketle bir çalışma başlattık ve öğrencilerimizin tarihe ve arkeolojiye olan ilgisini Sanal Müze kurarak artırmayı hedefledik. Bu sayede öğrencilerimizin ders içi motivasyonları da yükselecek" diye konuştu. Rektör Hotar, projeyi kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

BLUE HELMET PROJESİ'NDE PİLOT OKUL

Dünyanın en saygın ödülleri arasında olan yer alan Blue Helmet Projesi'nde pilot okul seçilen Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarının nitelikli eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekleyeceğini vurgulayan Rektör Hotar, temel eğitimde öğrencilerin dünyayı takip etmesinin ve uluslararası sosyal projelere ilgisinin artırılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Rektör Hotar, "Eğitim kurumumuz, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun (CMAS) yürüttüğü Blue Helmet Projesi'nde pilot okul olarak yer alacak. Deniz kirliliğinin önlenmesi ve ekosistemlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu proje, bu alanda öncü olacak" dedi.

İZMİR, ()

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