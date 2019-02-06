Temaşa Dergisinin 10'uncu sayısı çıktı

KAYSERİ, ()- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanan 'Temaşa Dergisi'nin 10'uncu sayısı, Prof. Dr. Fuat Sezgin özel sayısı olarak çıkarıldı.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından çıkartılan, imtiyaz sahipliğini ve başeditörlüğünü Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya'nın yaptığı 'Temaşa Dergisi'nin Ocak sayısı yayımlandı. Derginin 10'uncu sayısı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle ilan edilen '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' nedeniyle Fuat Sezgin özel sayısı olarak çıkarıldı.

Arslan Topakkaya, Fuat Sezgin'i 2018 yılında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Topakkaya, "Dergimizin 10'uncu sayısını kendisini Almanya'da tanıma fırsatı bulduğum rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin’in anısına armağan etmiş bulunuyoruz. Prof. Dr. Fuat Sezgin’e, İslam Bilim Tarihine yapmış olduğu katkılar için ne kadar teşekkür etsek azdır. Geride bıraktığı devasa külliyatın kendisi için sadaka-i cariye olacağından en ufak bir şüphemiz yoktur" dedi.

FOTOĞRAFLI