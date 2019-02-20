TEM polisi, öğrencileri tiyatroya götürdü

ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dezavantajlı mahallelerde oturan gençleri, terörle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında tiyatroya götürdü.

TEM polisleri, daha önce hiç tiyatroyla tanışmamış veya kültürel etkinliklerde bulunamamış 450 öğrenciyi, 'Perde Açılsın Gençler Aydınlansın' projesi kapsamında tiyatro etkinliğinde buluşturdu. Tiyatro etkinliği kapsamında 19 Mayıs Anadolu ve Enver Kurttepeli Anadolu Lisesinden 450 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda "Ayyar Hamza" isimli tiyatro oyununu izledi. Düzenlenen tiyatro etkinliğine öğrencilerin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, TEM polisleri ve öğretmenler de katıldı.

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