Televizyoncu çift dünyaevine girdi

ANTALYA, () - RADYOSPOR yorumcusu ve sunucu Koray Geçgel ile Kanal V çalışanı Arzu Özpolat çifti dünyaevine girdi. Kır düğünüyle evlenen çiftin nikahını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı.

Koza TV'de 'Kale Çizgisi' adlı programın sunucusu ve Radyospor yorumcusu Koray Geçgel ile Arzu Özpolat çifti için Çakırlar'da kır düğünü yapıldı. Dünyaevine giren çifti ailesi, akrabaları ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğününe siyaset, spor ve basın camiasının önde gelen isimleri de katıldı. Arzu ve Koray çiftinin nikahını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı. Gelin ve damattan "evet" yanıtını alan Başkan Uysal imzalar atıldıktan sonra çifte kahve takımı, Nutuk kitabı ve Türk bayrağı hediye etti. Nikahta Ümit Uysal bir de sürpriz yaşadı. Gelin Arzu Özpolat, Başkan Ümit Uysal'ın kaleme aldığı öykü kitabı 'Lavinya'nın Aşkla İmtihanı'nı çıkararak imzalamasını istedi. Kendi kitabını nikah masasında imzalayan Uysal, çok şaşırdığını söyledi.

Nikahın ardından Koray Geçgel ve Arzu Özpolat çifti ilk dans için sahneye çıktı. Alkışlar eşliğinde ilk dansı eden çifte davetliler de eşlik etti. Daha sonra oyun havaları eşliğinde eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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