Telesiyeje binmeye korkan çocukları jandarma indirdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde telesiyejle çıktıkları tepeden inmeye korkan 2 çocuk jandarma ekipleri tarafından kar motoruyla tesis başlangıcına indirildi.

Geçen 9 Ocak'ta Davraz Kayak Merkezi'ne gelen E.Ö., çocukları D.Ö. ve Ç.Ö. ile saat 16.30 sıralarında telesiyejle Sümbül Tepe mevkisine çıktı. Baba zirveden yeniden telesiyejle inmek isterken, çocukları korktukları ve havanın soğuk olması nedeniyle binmek istemedi. E.Ö.'nün yardım istemesi üzerine bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma timi, baba ve çocuklarını kar motoruna alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

KAYAK YAPARKEN YARALANDI

Aynı gün ise mavi piste kayak yapan S.Ç. bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip düşmesi sonucunda ayak bileğinden yaralandı. Yaralanan S.Ç. jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

BOARD KIRILDI, MAHSUR KALDI

13 Ocak tarihinde ise S.U., Babıl mevkisindeki pistte kaydığı sırada snowboardun kırılması sonucunda pis bölgesi dışındaki alana çıktı. Yanındaki 2 arkadaşının çabalarının olumsuz sonuç vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye giden jandarma ekipleri mahsur kalan S.U.'yu kurtararak tesisin başlangıç noktasına kadar güvenli şekilde getirdi.

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