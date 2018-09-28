Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları Ali K.'ye (43) kendilerini polis olarak tanıtıp 'Banka hesaplarınız terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildi' diyerek 59 bin TL dolandıran 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Uğrak Mahallesi'nde oturan Ali K.'yi geçen pazartesi telefonla arayarak, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız terör örgütünün eline geçmiş, sizi kurtarmamız lazım' dedi. Şüpheli, Ali K.'ye, elindeki parayı incelenmesi için sivil ekiplere teslim etmesini söyledi. Bunun üzerine Ali K., evinde bulunan 59 bin TL'yi telefondaki kişinin yönlendirmesiyle Uğrak Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kendilerini sivil polis olarak tanıtan kişilere teslim etti.

Şüpheliler, parayı inceledikten sonra ertesi gün aynı yerde saat 08.00'de teslim edeceklerini söyleyerek ayrıldı.

Ali K., bir gün sonra gittiği buluşma noktasına kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anladı ve jandarmaya şikayette bulundu. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık şüphelilerinin Halil İbrahim D., Hasan Y. ve kardeşi Abdulkadir Y. olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Halil İbrahim D.’yi Konaklı Mahallesi’ndeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, evde buldukları 45 bin 200 TL'ye de el koydu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil İbrahim D., tutuklandı.

Halil İbrahim D.'nin ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, diğer şüpheliler Hasan Y. ve Abdulkadir Y.'yi de Konaklı Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 5 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen toplam 50 bin 200 TL Ali K.'ye teslim edildi.

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