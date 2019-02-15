Teleferik ve Macera Park’ta bakım molası

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Balçova Teleferik Tesisleri ve Macera Park, sezon öncesi yıllık periyodik bakıma girecek. Teleferik 18 Şubat Pazartesi gününden itibaren 1 ay boyunca, Macera Park ise 4-8 Mart tarihleri arasında hizmet veremeyecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin AB standartlarında yenileyerek 4 yıl önce hizmete aldığı ve açıldığı günden itibaren 1.6 milyon kişinin ziyaret ettiği Balçova Teleferik Tesisleri, yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik bakım nedeniyle 18 Şubat Pazartesi gününden itibaren 1 ay boyunca hizmet vermeyecek. Teleferik tesisinin hem daha uzun ömürlü olması hem de güvenli hizmet vermesi nedeniyle yapılacak bakım sırasında, tüm hareketli ve mekanik parçalar sökülerek kontrol edilecek. Bakım sırasında tesisin kesintisiz çalışmasını sağlayan jeneratörlerle binaların bakımı ve çevre düzenlemesi de yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açık hava sporlarının yapılabildiği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri bir arada barındırdığı yatırımı, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Macera Park da 4-8 Mart tarihleri arasında bakıma girecek.

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