Teleferik'in 2 milyonuncu ziyaretçisine sürpriz karşılama

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıl önce hizmete açtığı Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı 3 yılda 2 milyon ziyaretçi gezdi. Teleferiği işleten BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, 2 milyonuncu ziyaretçisi olan Erol Eski ve ailesine sürpriz karşılama yapıp, ikramlarda bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Ekim 2015 tarihinde, hizmete aldığı Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret eden kişi sayısı 2 milyon kişiye ulaştı. Teleferiği işleten Denizli Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, 2 milyonuncu ziyaretçiye sürpriz karşılama yaptı. Teleferiğin 2 milyonuncu ziyaretçisi olan Erol-Gülistan Eski çifti ve yeğenleri Ali Kuzu'yu karşılayan Teke, aileyi tebrik edip, tesisi gezdirdi, çeşitli ikramlarda bulundu. Yaşadığı sürpriz karşılama ile şaşıran Erol Eski, tesisi Denizli'ye kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Yurtdışından gelen misafirlerimizi buraya gezmeye getiriyoruz. Onlar da burayı, bilhassa yaylayı çok güzel ve muhteşem buluyorlar" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin en büyük turizm projelerinden olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası hakkında bilgi veren BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, 3 yılda 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirterek, "Teleferik ve Bağbaşı Yaylası şehrin hemen yanı başında, dört mevsim cazibe merkezi haline geldi. Yazın sıcaktan bunalan, kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımız buraya akın ediyor. Denizli'nin yanı sıra şehir dışından ve yurtdışından gelen bütün misafirlerimiz burayı çok beğenerek, rağbet göstermeye devam ediyor. Konaklama imkanları, sosyal alanlar, oyun ve eğlence mekanlarıyla vatandaşlarımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na Yeni Zelanda'dan gelen Tag Layton da Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Yeni Zelanda'da güzel ormanlar var fakat burası da çok güzel. Pamukkale'yi görmek için geldim. Denizli'de yapılacak faaliyetlere bakarken burayı keşfettim. Burası gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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