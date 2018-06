Teleferik çekim merkezi oldu

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından yapılan ve Antalya'yı kuş bakışı izleme fırsatı sunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, 2018 yılının ilk 6 ayında 200 bin ziyaretçiyi zirveye taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ayaklarınız yerden kesilecek' sloganı ile hizmete açtığı Tünektepe Teleferik Projesi, vatandaşların ve tatilcilerin vazgeçilmezi oldu. Tünektepe, havaların ısınması ve tatil mevsiminin başlamasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Yaz sıcağından bunalan ziyaretçileri zirvede serin bir hava karşılıyor. Teleferiğe kente gelen yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. 2018 yılının ilk 6 ayında 200 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan tesis, Antalya'ya gelen tatilcilerin de uğramadan gitmedikleri çekim merkezi haline geldi. 36 kabinle hizmet veren teleferik saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. Yaklaşık 9 dakikalık sürede 605 metre rakımdaki Tünektepe'ye ulaşabiliyor.

MUHTEŞEM MANZARADA YEMEK KEYFİ

Tünektepe'nin zirvesinde bulunan Teleferik Sosyal Tesisleri ziyaretçilerin keyifli zaman geçirdikleri bir yaşam merkezi haline geldi. Vatandaşlar, Teleferik Kafe'nin muhteşem manzarası eşliğinde, zengin menüden yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ayrıca kafenin etrafına yerleştirilen 4 dürbünle, Antalya'yı keşfetme imkânı buluyor.

Almanya'dan tatile gelip, ilk kez teleferik deneyimi yaşayan Sebati-Arzu Öztürk, “Çok memnun kaldık. Hizmet kaliteli ve fiyatlar çok uygun. Almanya'ya döndüğümüzde oradaki arkadaşlarımıza da kesinlikle burayı tavsiye edeceğiz" dedi.

Tünektepe'ye çıkmak için kızıyla Manavgat'tan gelen Rukiye Tezcan ise "Gerçekten çok güzel bir yer. Çok hoşumuza gitti. Yurtdışında birçok yere gittim. Fiyatlar çok uygun. Hizmet çok güzel" dedi.

Filiz Tek de "Burayı belediyenin işletiyor olmasından çok memnunum. Her şey çok güzel. Fiyatlar uygun, hizmet kaliteli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İzmir'den tatil için Antalya'ya gelen Muzaffer Algun ve oğlu Melih Algun da, “Teleferik çok güzel. Harika bir manzara var. Fiyatlar çok hesaplı her keseye uygun. Her aile ve arkadaşlık toplantılarımızda burayla ilgili güzel anılarımızı anlatacağız. Bu güzelliklerden bahsedeceğiz" ifadelerini kullandı.

