Tekvando Federasyon Başkanı'ndan, Selçuklu Belediye Başkanı'na ziyaret

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti. Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Konya’da düzenlenecek olan Gençler ve Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda yapılacak olan çalışmalar görüşüldü. 15-25 Ocak tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına yaklaşık 3000 sporcu katılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya destekleri için teşekkür etti. Şahin, “15-25 Ocak tarihleri arasında Selçuklu Belediyemizin ev sahipliğinde yaklaşık 3000 sporcumuz Konya’da madalya mücadelesi verecek. Bu organizasyonda bizlere büyük destek verecek olan Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da “Bu tür organizasyonlarda genç sporcu kardeşlerimize destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Selçuklu Belediyesi olarak Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisine sahip olmanın gururunu her zaman yaşıyoruz. 1200 lisanslı sporcuya sahip olduğumuz Taekwondo branşı, Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün en çok başarı elde ettiği branşlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Konya’da düzenlenecek olan şampiyonada sporcularımızdan beklentilerimiz yüksek. Öncelikle kulübümüz sporcuları olmak üzere şampiyonaya katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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