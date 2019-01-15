Tekstilde katma değerli üretim hedefi

TEKNİK Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER) Eğitim Danışmanlık Araştırma ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, İzmir ve çevresindeki firmaların katma değerli üretime yönelmesi durumunda bölgeyi bu konuda ön plana çıkarabileceklerini söyledi.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın finansal desteği ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından Türkiye'nin geleneksel tekstilden katma değeri yüksek olan teknik tekstiller alanına geçilmesine destek olması amacıyla kurulan Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Danışmanlık Araştırma ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.'nin düzenlediği toplantıda 2018 yılında dünyada ve Türkiye'de teknik tekstil üretimi ve ihracatı tekstil liflerinde ve teknik tekstillerde yaşanan son trendler ele alındı. Tekstil sektöründe katma değerli üretim yapmak isteyen firmalarla birlikte proje yürütmek amacıyla 6 yıl önce bir proje başlattıklarını ifade eden TEKSMER Eğitim Danışmanlık Araştırma ve Laboratuvar Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, katma değerli ürün üretiminin zor olduğuna dikkat çekerek fark yaratmanın önemini hatırlattı. Proje yazılımı konusunda tereddütü olan firmalara yol gösterici olmayı hedeflediklerini söyleyen Ünlütürk, fizibilite çalışması yaparak firmaları analize ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Öncelikli alan olarak koruyucu ve medikal tekstil gibi alanlar belirledik. Projeyi kalkınma ajansı ve EİB kaynaklarıyla oluşturduk. 1 yıl önce proje tamamlandı. Ardından bir şirkete dönüştürdük. TEKSMER'de Türkiye'de olmayan lif geliştirme alt yapısı var. Ülkemizde genellikle yabancıların geliştirdiği hammaddeleri kullanarak birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Eş zamanlı olarak temel Ar-Ge'ye yönelik birşeyler yapmalıyız. Bu merkezi kurarken yatırımın en büyük bölümünü komponel lif çekim cihazına harcadık. Torbalı'da kendi Ar-Ge merkezimiz var. İzmir ve çevresinde ne kadar firma katma değerli üretime yönelirse bu bölgeyi bu konuda özellikli merkez haline getirebiliriz. Firmalar ile birlikte zaman ve kaynak ayırarak güzel çalışmalar çıkarabiliriz. "

Teknik tekstillere yönelik test, analiz ve Ar- Ge faaliyetleri yürüterek üniversite sanayi işbirliği ile araştırma projeleri geliştiren TEKSMER A.Ş. olarak 2018 yılında çok sayıda sempozyum ve kongreye katıldıklarını dile getiren TEKSMER Koordinatörü Devrim Göktaş Başer, tekstil liflerinde ve teknik tekstillerde yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Teknik tekstil yapmak ve katma değeri yüksek ürünler üretmek için zaman ve paradan ödün verilmemesi gerektiğini vurgulayan Başer, "Teknik tekstil artık hayatın her alanına girdi. İnşaat, otomobil, jeotekstil gibi tüm alanlarda karşılaşıyoruz. 90'lı yıllarda bu konuyla ilgili farkındalık oluştu. Dünyada Çin, ABD ve Almanya teknik tekstil ihracatında lider ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye bu ülkeler içinde 16'ncı sırada" dedi.

Nevra UÇKAÇ İZMİR, ()

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