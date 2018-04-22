Tekstil ve konfeksiyon tedarikçileri buluşacak

EGE Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından geçen yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 'Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması' bu yıl mayıs ayında 5. kez düzenlenacak. EGSD, sektörü bir kez daha buluşturarak, firmaların iş hacimlerini artıracak.

İzmir Hilton Oteli'nde 8 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek etkinliğe katılacak firmaların her geçen sene arttığını belirten EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, "5. kez düzenleyeceğimiz bu buluşmanın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu etkinlik, katılan firmalar için çok önemli bir fırsatlar sunuyor" dedi.

Etkinlik çerçevesinde tekstil ve konfeksiyon tedarikçisi EGSD üyeleri yeni sezon ürünlerini sergileme fırsatı yakalayacak. Dokuma - örme kumaş, boyahane, ambalaj, yazılım, nakış, brode, güpür, konfeksiyon makinaları, barkod sistemleri, yazılım, etiket, tela, aksesuar, fermuar ve benzeri ürün gruplarından EGSD üyelerinin katılacağı etkinliğin artık köklü bir sektörel buluşma haline dönüştüğünü ifade eden Abay, "Geçen yıl 34 firmanın katıldığı buluşmaya 300'ün üzerinde ziyaretçi gelmişti ve etkinliğin geri dönüşü son derece olumlu olmuştu. Bu sene hem katılımcı firma hem de ziyaretçi sayısının artacağına inanıyorum. Yükselen bir grafiğe sahip olan Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması'nın özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörünün bir araya gelerek iş birlikteliklerinin sağlandığı bir platform haline dönüştüğünü söyleyebiliriz" diye konuştu.

İZMİR, ()

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