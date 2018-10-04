Tekstil sektörü Fashion Prime'de buluşacak

FASHİON Prime- 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı 17-19 Ekim tarihleri arasında fuarizmir'de gerçekleştirilecek. İlk kez düzenlendiği 2018 Nisan ayında tekstil ve hazır giyim sektörüne ivme sağlayan Fashion Prime'da 2019 ve 2020 koleksiyonları ilk kez görücüye çıkacak.

Gerçekleştirdiği fuarlarla kent ekonomisi ve ilgili sektörlere katkı sağlayan İZFAŞ'ın 2018 yılının Nisan ayında ilk kez düzenlendiği Fashion Prime -Tekstil, Hazır Giyim ve Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. 44. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile birlikte 17 - 19 Ekim tarihleri arasında sektör profesyonellerini ağırlayacak olan Fashion Prime, fuarizmir B Holü'nde gerçekleşecek.

YENİDEN FASHİON PRİME

Sektöründe Avrupa'nın en büyüğü IF Wedding Fashion İzmir, Shoexpo, Pretexpo gibi moda fuarlarını barındıran İzmir; 2018 yılında yeni bir tekstil fuarı daha kazandı. Nisan ayında tekstil sektörünü bir araya getiren Fashion Prime - 1. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, bu kez de önemli ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi hedefliyor. İzmir başta olmak üzere birçok ilden katılımcıların yer alması beklenen fuarda; Kosova, Arnavutluk, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Ukrayna, Rusya, Bosna Hersek, Kafkasya, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar'dan gelecek satın alımcılar ile ikili görüşmeler gerçekleştirme olanağı bulunacak. Üç gün sürecek Fuar, sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak.

TASARIMCIYLA KATILIMCIYI BULUŞTURACAK

Fuar alanında hazırlanacak Trend Area bölümünde katılımcı firmalar kumaş ve aksesuar çeşitlerini ziyaretçiler ve tasarımcılarla paylaşacak. Kumaş ve aksesuarları beğenen sektör profesyonelleri, stantlarda ürün sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirecek.

NELER SERGİLENECEK?

Fashion Prime; etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünlerine, gelinlik kumaşı, abiye kumaşı, ev kumaşları gibi kumaş türlerine, birçok iplik çeşidine ve hizmet sağlayıcılarına ev sahipliği yapacak.

İHRACATTA ÖNEMLİ NOKTADA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Türkiye ihracatında önemli yer tutuyor. 2018 yılının Ocak - Ağustos ayları döneminde bir önceki senenin aynı aralığına göre hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı yüzde 4 artarak 11.8 milyar dolar gerçekleşti. Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatında en çok ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Ege Bölgesi'nden, 921 milyon doların üzerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI