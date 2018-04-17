Tekstil ihracatçıları başkanını seçti

GAZİANTEP, () - GÜNEYDOĞU Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Fikret Kileci, tüm üyelerin oyunu alarak Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin yeni başkanı oldu.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği seçimli olağan genel kurul toplantısı GAİB konferans salonunda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Abdulkadir Çıkmaz, Divan üyeliklerine ise Mehmet Ümit Kıratlı ve Hakan Aslansoy’un getirildiği olağan genel kurulda toplam 61 üye oy kullandı.

Mevcut Başkan Sami Konukoğlu’nun iki dönem kuralından dolayı tekrar aday olmadığı seçimlere birliğin yeni başkan adayı Fikret Kileci tek liste halinde katıldı. Seçim Kurulu üyelerinin gözetiminde kapalı zarf usulü gerçekleştirilen seçimlerde Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek asil ve yedek delegeler belirlendi.61 üyenin oy kullandığı seçimlerde Fikret Kileci, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanlığına seçilen Fikret Kileci’yi kutlayan eski başkan Sami Konukoğlu başkanlığı süresince kendisiyle birlikte yoğun bir tempo ile çalışmaları yürüten ekip arkadaşlarına da teşekkür ederek “Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanlık seçimi sonucunda bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde bizlerle birlikte çalışmalara katılan bütün yönetim kurulu, denetim kurulu ve diğer arkadaşlarımıza gerçekleştirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni başkanımız Fikret Kileci ve ekibine de başarılar diliyorum" dedi.

Seçim sonrası genel kurul üyelerine katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Kileci, "Çok kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte yeni dönemde sektörümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Genel kurulumuza katılarak bizleri yalnız bırakmayan sektör temsilcilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün bayrağı devraldığımız; sektörümüzün gelişmesi ve kalkınması yönünde önemli hamleler gerçekleştiren Sami Konukoğlu ve ekibine gerçekleştirdikleri hizmetlerden dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemin sektörümüze bölgemize ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

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